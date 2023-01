POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgänger an Kreuzung angefahren

Recklinghausen (ots) - Gladbeck An der Fritz-Erler-Straße brachen unbekannte Täter am Samstag zur Tageszeit in eine Wohnung ein. Nach ersten Ermittlungen durchsuchten die Täter das Schlafzimmer nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Marl In der Nacht zu Montag warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe zu einer Bankfiliale Am Theater ...

