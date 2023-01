Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Kreis Recklinghausen: Vermisste 15-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots)

Die Suche nach der vermissten 15-Jährigen aus Herten hat sich erledigt. Die Jugendliche konnte am Wochenende - auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung - in Recklinghausen gefunden werden. An dieser Stelle auch ein Dankeschön für die Mithilfe bei der Suche. Wir bitten hiermit darum, die Fotos der 15-Jährigen zu löschen. Die Jugendliche war am 21. Januar als vermisst gemeldet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell