POL-RE: Recklinghausen Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Theodor-Körner-Straße

Recklinghausen (ots) - Am späten Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt am Bachackerweg zu überfallen. Als die Mitarbeiter das Geschäft gegen 22 Uhr verließen, trat ein maskierter Mann hinter einem Container hervor, hielt eine Machete in der Hand und rannte auf die Mitarbeiter zu. Während dessen schrie er, dass es sich um einen ...

mehr