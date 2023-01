Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannter fordert Geld und Handy

Recklinghausen (ots)

Zu einem versuchten Raub kam es in der Nacht zu Samstag (01.45 Uhr) an der Hohe Straße. Ein unbekannter Mann forderte von einem 37-jährigen Dattelner dessen Geld und Handy. Als er ihm beides nicht aushändigte, schlug und trat der Mann nach dem Dattelner. Dabei wurde er leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Arzt. Während der 37-Jährige dann um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte, ohne Beute, in Richtung Busbahnhof. Der Täter wird als 19-20-Jähriger beschrieben. Er ist etwa 1,70m bis 1,75m groß, trug eine schwarze Weste und einen schwarzen Kapuzenpullover. Vermutlich stand eine weitere Person "Schmiere" während der Tat. Diese trug einen weißen Pullover. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die beiden Unbekannten kurz zuvor am Busbahnhof aus der Linie NE14 - aus Richtung Recklinghausen kommend - gestiegen sein. Mehr ist nicht bekannt.

Der Dattelner erstattete erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Anzeige bei der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell