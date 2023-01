Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Container in Brand geraten

Schüttorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Dienstag gegen 15:45 Uhr ein Altkleidercontainer an der "Ohner Straße" in Schüttorf in Brand. Zuvor wurde bei der Feuerwehr ein qualmender Container gemeldet. Die Ortsfeuerwehr Ohne war mit einem Fahrzeug und sechs Kräften im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

