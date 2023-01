Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diebstahl aus PKW

Lingen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20. Januar, 17 Uhr, und dem 21. Januar, 17 Uhr, kam es in Lingen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem an der Straße "Am Waldessaum" abgestellten Ford Kuga und entwendeten zwei elektronische Geräte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell