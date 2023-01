POL-EL: Spelle - Fahrzeugteile entwendet

Kluse (ots) - Am Mittwoch, 18. Januar, gegen 10.30 Uhr ereignete sich in Kluse ein Verkehrsunfall. Die 30-jährige Fahrerin eines weißen Toyota Yaris befuhr die B 70 aus Richtung Dörpen kommend in Richtung Meppen. In Höhe der Einmündung "Wippinger Straße" überquerte unvermittelt ein Radfahrer die Fahrbahn der B 70. Die 30-Jährige musste, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, sehr stark abbremsen. ...

