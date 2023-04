Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht L 3176 zwischen Morles und Kermes:

Am Sonntag, dem 23.04.2023 gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der L3176 zwischen Morles und Kermes ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der 58-jährige Fahrzeugführer eines weißen Wohnmobils der Marke FIAT fuhr aus Morles kommend in Richtung Kermes. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Pickup-Truck entgegen. Der Pickup kam auf die Gegenfahrbahn und die jeweils linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Pickup zerstört und Teile davon schlugen auf einem blauen VW Golf ein, der hinter dem Wohnmobil fuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR. Der oder die Fahrer / -in des schwarzen Pickup entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Tel.Nr. 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

(Polizeistation Hünfeld - Hörl, PHK)

