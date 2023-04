Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, A4, Gemarkung Bad Hersfeld, Fahrtrichtung West

Fulda (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitagnachmittag, 21.04.2023, gegen 15.30 Uhr, wechselte im Baustellenbereich der A4, kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld, ein Lkw-Fahrer seinen Fahrstreifen nach links und beachtete dabei nicht den neben ihm fahrenden 34jährigen Mann aus Mannheim. Der Pkw wurde in die Mittelleitplanke gedrückt und kam nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten PKW zu kümmern. Zur Bergung des Pkw musste in der Folge ein Fahrstreifen gesperrt werden. Etwa eineinhalb Stunden später kehrte der Lkw-Fahrer zurück und gab den Beamten gegenüber an, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen den 43jährigen ukrainischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er seine Fahrt am Abend fortsetzen.

Der Gesamtschaden wird auf 12.300 Euro geschätzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell