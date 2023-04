Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda - Zeugenaufruf

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra - Ein 11-jähriger Junge aus Bebra befuhr am Freitagnachmittag (21.04.2023) gegen 16.30 Uhr mit seinem Kinderrad die Breslauer Straße in Richtung Egerländer Straße und nutzte hierbei verbotenerweise die linke Fahrbahnseite. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Bebra bog mit ihrem Pkw VW Golf von der Königsberger Straße nach rechts in die Breslauer Straße ein und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind stürzte zu Boden, wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F. unter der Telefonnummer 06623/9370 oder jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

