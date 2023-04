Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tötungsdelikt am Aschenberg: Hinweistelefon auch weiterhin aktiv

Fulda (ots)

Tötungsdelikt am Aschenberg: Hinweistelefon auch weiterhin aktiv

Fulda. Am Mittwoch (12.04.) war im Bereich der Adenauer Straße ein 38-jähriger Mann nach einem Tötungsdelikt leblos aufgefunden worden - wir berichteten. Bereits im Rahmen der Erstmaßnahmen hatte die Polizei Osthessen ein Hinweistelefon eingerichtet. Hierdurch sowie im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte bereits in den Abendstunden desselben Tages ein 37-jähriger Tatverdächtiger in der Fuldaer Innenstadt festgenommen werden, der seither in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei nehmen in diesem Zusammenhang auch weiterhin sachdienliche Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern entgegen. Dabei kann jegliche verdächtige Wahrnehmung in den Tagen und Stunden vor sowie nach dem Fund des 38-Jährigen in diesem Bereich hilfreich sein. Das Hinweistelefon ist noch mindestens bis zum 07. Mai 2023 unter der Rufnummer 0661/105-4444 eingerichtet.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

