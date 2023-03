Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Hoher Schaden bei Unfall mit Notarzt-Wagen

Bei dem Unfall an der Kreuzung Sandstraße/Konrad-Adenauer-Allee (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5453261) ist hoher Sachschaden entstanden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß am Mittwochmittag massiv beschädigt, in beiden Fällen ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Die Schadenssumme wird auf etwa 115.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt: Die 59-jährige Notärztin, der 39-jährige Fahrer des Notarzt-Wagens sowie die 56-jährige Autofahrerin aus Gladbeck. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste außerdem auslaufende Flüssigkeiten am Unfallort abstreuen.

