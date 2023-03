Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Durchsuchungen und Festnahmen nach Raubdelikten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen (28.02.2023) sind in den Städten Recklinghausen und Herten zeitgleich sechs Wohnungen von Tatverdächtigen durch die Recklinghäuser Polizei durchsucht worden. Vier Durchsuchungen fanden in Recklinghausen Süd und jeweils eine in Recklinghausen Hillerheide und Herten statt.

Den insgesamt sechs Tatverdächtigen werden verschiedene Straftaten vorgeworfen, unter anderem ein Raub in einer Wohnung in Recklinghausen auf eine 83-Jährige im Oktober 2022 und zwei Raubtaten im Bereich des Südparks in Recklinghausen im September 2022 und im Februar des laufenden Jahres. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer zwischen 18 Jahren und 27 Jahren. Fünf der Männer konnten in ihren Wohnräumen angetroffen werden.

Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei eine scharfe Schusswaffe, eine Machete, einen Teleskopschlagstock, Softair-Pistolen, Mobiltelefone, Bargeld und Drogen sicher.

"Wenige Straftaten in einem Bereich können ausreichen, um das Sicherheitsgefühl der Menschen empfindlich zu stören. Im Gegenzug hoffe ich, dass Ermittlungserfolge wie der hier vorliegende nicht nur dazu führen, dass Straftaten aufgeklärt werden, sondern dass dies auch zu einem Plus an Sicherheitsgefühl führt", erklärt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Gegen drei der sechs Tatverdächtigen waren die Vorwürfe so schwerwiegend, dass die Staatsanwaltschaft Bochum Untersuchungshaft beantragte. Die Tatverdächtigen wurden noch am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ. Bei einem der drei Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl allerdings außer Vollzug gesetzt - er muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

"Straftaten aufzudecken und Tatzusammenhänge herzustellen braucht manchmal einen längeren Atem. Aber die Menschen in meinem Zuständigkeitsbereich können sich sicher sein - meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen alles daran Straftäter dingfest zu machen", sagt Friederike Zurhausen.

An den Durchsuchungen waren auch Kräfte der Einsatzhundertschaft und drei Diensthundeführer mit ihren Hunden beteiligt.

