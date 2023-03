Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit Notarzt-Beteiligung - erste Erkenntnisse

Recklinghausen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Sandstraße/ Konrad-Adenauer-Allee zwei Beteiligte leicht verletzt worden.

Ein Notarztfahrzeug war gegen 13 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellener Straße unterwegs. Die Besatzung befand sich auf einer Einsatzfahrt unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin auf der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Mühlenstraße. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerin des beteiligten Mercedes sowie die Notärztin, die Beifahrerin im Einsatzfahrzeug war, erlitten Verletzungen - nach ersten Erkenntnissen sind sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde entsandt, um sich der Verletzten anzunehmen und sie in ein Krankenhaus zu transportieren. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt.

