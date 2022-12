POL-EN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots) - Am 12.12. wurde ein 70-jähriger Bochumer in Hattingen am Rathausplatz Opfer eines Trickbetruges. Der Mann parkte gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus, als ein bisher unbekannter Mann an der Fahrzeugscheibe klopfte. Der Unbekannte öffnete die Beifahrertür und bat um Wechselgeld für den Parkautomaten. Als der Geschädigte in seiner Börse entsprechende Münzen suchte, griff der Unbekannte ...

mehr