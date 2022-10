POL-PDKO: Einbruch in den Schmetterlingsgarten, Bendorf-Sayn

Lahnstein (ots) - Lahnstein Sachbeschädigung an Fahrzeug Ein in der Straße Hohenrhein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Verlauf des 27.10.2022 von bis dato unbekanntem Täter mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am PKW entstand infolge Sachschaden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein. Diebstahl in/aus Fahrzeug Am 29.10.2022, zwischen 13 - 16 Uhr, wurde an einem in der ...

