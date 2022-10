Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Lahnstein

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ein in der Straße Hohenrhein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Verlauf des 27.10.2022 von bis dato unbekanntem Täter mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am PKW entstand infolge Sachschaden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Diebstahl in/aus Fahrzeug

Am 29.10.2022, zwischen 13 - 16 Uhr, wurde an einem in der Didierstraße ordnungsgemäß geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und infolge aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Trunkenheit im Verkehr - Radfahrer

Nach Zeugenhinweis wurde am 29.10.2022, gegen 22 Uhr, in der Kölner Straße ein Radfahrer kontrolliert, der zuvor durch u.a. eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr - PKW

Nach Zeugenhinweis wurde am 30.10.2022, gegen 01:30 Uhr, in der Rheinstraße ein PKW kontrolliert, der zuvor durch u.a. eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Braubach

Verkehrsunfallflucht

Am 28.10.2022, gegen 12 Uhr, wurde ein in der Oberallee ordnungsgemäß geparkter PKW von einem bis dato unbekanntem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten PKW entstand Sachschaden am Außenspiegel Fahrerseite. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein

Koblenz - Arzheim

Diebstahl aus Fahrzeug

Am 28.10.2022, zwischen 03:00 - 03:30 Uhr, kam es in der Aldegundisstraße zu einem Diebstahl aus einem PKW. Die Geschädigte fuhr mit ihrem PKW von in der o.g. Straße von Haus zu Haus, um Zeitungen auszuliefern. Bis dato unbekannter Täter nutzte aus, dass sich die Geschädigte kurzzeitig zu Fuß von ihrem PKW entfernte und entwendete in deren Abwesenheit aus dem unverschlossenen PKW die Handtasche der Geschädigten. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell