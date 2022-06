Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger wird per Vollstreckungshaftbefehl gesucht, unterschlägt Ausweisdokumente - Gefängnis und Strafanzeige

Magdeburg (ots)

Im Rahmen der Bestreifung des Magdeburger Hauptbahnhofes erweckte am Pfingstmontag, den 6. Juni 2022 gegen 03:30 Uhr ein Mann die Aufmerksamkeit von Bundespolizisten .Er saß im Gras zwischen den Bahnsteigen 5 und 6. Bei der sich anschließenden Überprüfung der ermittelten Personalien in den polizeilichen Informationssystemen, stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Bielefeld bereits im März 2020 wegen Sachbeschädigung in 4 Fällen zu einer Geldstrafe von 1050 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen. Weder stellte er sich dem Haftantritt, noch zahlte er die geforderte Geldstrafe. Folglich erging der Vollstreckungshaftbefehl. Dieser wurde dem 32-Jährige in den Diensträumen am Bahnsteig 1 eröffnet. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen, stellten die Bundespolizisten spanische Ausweisdokumente fest und anschließend sicher. Die aufgefundenen Dokumente, waren auf eine weibliche Person ausgestellt. Nach Aussage des Mannes, habe er diese zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz gefunden und an sich genommen. Da er die Möglichkeit der sofortigen Zahlung von 1050 EURO aufgrund fehlender Mittel nicht wahrnehmen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht. Zudem erhält der Deutsche eine weitere Strafanzeige wegen der begangenen Unterschlagung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell