Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht!

Hattingen (ots)

Am 12.12. wurde ein 70-jähriger Bochumer in Hattingen am Rathausplatz Opfer eines Trickbetruges. Der Mann parkte gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus, als ein bisher unbekannter Mann an der Fahrzeugscheibe klopfte. Der Unbekannte öffnete die Beifahrertür und bat um Wechselgeld für den Parkautomaten. Als der Geschädigte in seiner Börse entsprechende Münzen suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in die Geldbörse, um sich das Geld selbst zu nehmen, dann entfernte er sich in unbekannte Richtung. Erst zu Hause angekommen bemerkte der 70-Jährige, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag aus der Geldbörse fehlte. Der unbekannte Mann wird so beschrieben:

- ca. 25 Jahre - dunkle Haare - ca. 175 cm groß.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die an diesem Tag ähnliche Sachverhalte erlebt haben, oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02324-9166 6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell