Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zugbegleiter bedroht

Kehl (ots)

Gestern Abend gegen 22 Uhr kam es in einem Nahverkehrszug im Bahnhof Kehl zu einer Bedrohung zum Nachteil des Zugbegleiters. Bei der Kontrolle der Fahrscheine wies der Zugbegleiter einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen auf das Fehlen seines Mund-Nasen-Schutzes hin. Daraufhin wurde er durch den Mann verbal aggressiv angegangen, wodurch er sich bedroht und eingeschüchtert fühlte. Der Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizei. Bei Ankunft des Zuges am Bahnhof in Offenburg stellte sich heraus, dass der syrische Staatsangehörige kein gültiges Ticket für die Zugfahrt von Kehl nach Offenburg vorlegen konnte. Ihm wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis für den Bahnhof Offenburg erteilt. Zudem muss er mit Anzeigen wegen Bedrohung und Erschleichen von Leistungen rechnen.

