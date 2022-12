POL-EN: Ennepetal- Feuerwerkskörper gestohlen

Wetter (ots) - Unbekannte Tatverdächtige verschaffen sich am Mittwoch (28.12) in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr Zugang zu einem Haus an der Karl-Siepmann-Straße. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so in das Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten sie Schmuck. Hinweise auf die Täter gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

