Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Tageswohnungseinbruch

Sprockhövel (ots)

Am 27.12 wurde in eine Wohnung am Kirchplatz eingebrochen. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses mit gesondertem Eingang. In der Zeit von 09:15 Uhr bis 14:50 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt. Sie erlangten Bargeld als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell