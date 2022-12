POL-EN: Hattingen- Wachsame Nachbarn sind der beste Einbruchschutz

Sprockhövel (ots) - Am 27.12 wurde in eine Wohnung am Kirchplatz eingebrochen. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses mit gesondertem Eingang. In der Zeit von 09:15 Uhr bis 14:50 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt. Sie erlangten Bargeld als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: ...

