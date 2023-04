Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Freitagmorgen (21.04.), gegen 7.15 Uhr, kam es auf der B 254 - im Bereich von Müs - zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Frau aus Großenlüder die Bundesstraße mit ihrem VW Lupo von Müs kommend in Richtung Großenlüder. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug dabei nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 40-jährigen Frau aus Fulda. Beide Fahrerinnen wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Sowohl die 23-Jährige als auch die Dame aus Fulda wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von rund 8.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 254 im Bereich von Müs in der Zeit von circa 7.30 Uhr bis etwa 8.45 Uhr vollgesperrt.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

