Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Mindestens drei unbekannte Täter verschafften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am frühen Freitagmorgen (21.04.), gegen 2.15 Uhr, unberechtigten Zugang zu einem Geschäft in der Straße "Markt", indem sie eine Scheibe beschädigten. Anschließend stahlen die Einbrecher Elektrogeräte im Gesamtwert von circa 2.500 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zudem hinterließen sie rund 500 Euro Sachschaden. Zeugen zufolge trug einer der Einbrecher einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "Kamade", eine blaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe der Marke "Nike". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell