POL-OH: Unfallverursacher flüchtig: Großes Trümmerfeld nach Unfall auf der A7 - Zeugen gesucht

Niederaula. Am Donnerstag (20.04.), gegen 12:25 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck - in Fahrtrichtung Kassel - zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 70-jähriger Mann aus Bad Wurzach mit seinem schwarzen BMW die linke von insgesamt drei Fahrspuren in Richtung Kassel. Plötzlich scherte unvermittelt ein dunkler Mercedes zwischen zwei Lkw von der mittleren auf die linke Fahrspur aus. Der 70-jährige BMW-Fahrer konnte daraufhin nur noch nach links ausweichen, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte im Anschluss gegen einen Sattelzug, welcher sich auf der mittleren Fahrspur befand. Fahrzeugteile verteilten sich auf allen drei Fahrspuren auf einer Länge von mehreren hundert Metern.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der oder die bislang unbekannte Fahrer beziehungsweise Fahrerin des dunklen Mercedes setzte die Fahrt in Richtung Norden weiter fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern und / oder ihre Personalien zu hinterlassen.

Am verunfallten BMW, der Mittelleitplanke sowie am Auflieger des am Unfall beteiligten Sattelzugs entstand Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Säuberung der Unfallörtlichkeit wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei waren ein Abschleppdienst sowie die Autobahnmeisterei Alsfeld im Einsatz.

Zeugen, welche Angaben zum dem Unfall und dem flüchtigen, dunklen Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer: 0661/96956-0 in Verbindung zu setzen.

