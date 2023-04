POL-OH: Korrektur: Verfolgungsfahrt in Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Nach Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht! Hünfeld. Am Mittwochabend (19.04.) kam es zum Brand einer Mülltonne im Bereich einer öffentlichen Schule in der Jahnstraße. Etwa gegen 20 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und informierten die Einsatzkräfte. Als die Freiwillige Feuerwehr aus Hünfeld vor Ort eintraf, stand die Tonne bereits in Vollbrand. Obwohl die Feuerwehrleute den Brand zeitnah unter Kontrolle ...

