POL-OH: Werkzeuge gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr stahlen Unbekannte am Mittwoch (19.04.) mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 360 Euro aus einem Bauwagen im Harrasweg in Hattenbach. Zunächst brachen die Täter das Vorhängeschloss des Wagens auf und entwendeten dann eine Kettensäge und einen Betonrüttler. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

