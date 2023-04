Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots)

Hofbieber. Am Mittwoch (19.04.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Tann mit seinem Opel Vectra die L 3174 von Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. Hinter diesem befand sich eine 32-jährige Frau - ebenfalls aus Tann - mit ihrem VW Golf. In Höhe der "Weihersmühle" fuhr die Frau mit ihrem Pkw aus noch unklarer Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Neben der Polizei Hilders waren die Freiwillige Feuerwehr Hofbieber, zwei Rettungswagen und ein Abschleppunternehmen vor Ort.

Polizeistation Hilders

