Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Wohnungseinbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Wildeck. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Dienstag (18.04.) das Fenster einer Lagerhalle in der Thüringer Straße in Hönebach gewaltsam. Anschließend stahlen die Langfinger verschiedene Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Ladegeräte, Schneidewerkzeuge sowie Wagenheber und Werkzeugkisten, im Gesamtwert von rund 500 Euro. Wie genau die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra. In eine Wohnung in der Friedrichstraße brachen Unbekannte am Dienstag (18.04.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, ein. Gewaltsam öffneten die Einbrecher die Tür der Dachgeschosswohnung, bevor sie die Räumlichkeiten unberechtigt betraten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell