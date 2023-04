Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schule - Automaten beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schule

Alsfeld. Eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde in der Zeit von Freitagmittag (14.04.) bis Montagmorgen (17.04) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie weitere Türen einschlugen und beschädigten, bevor sie die Räumlichkeiten durchsuchten und im Bereich eines Kiosks einen Rollladen abrissen. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automaten beschädigt

Mücke. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitag (14.04.) bis Montag (17.04) auf einem Autohof in der Straße Gottesrain in Atzenhain zwei Spielautomaten. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell