POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der PASt. Bad Hersfeld

Osthessen (ots) - Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld. Am Sonntag (16.04.) parkte ein 32-jähriger Mann aus Eiterfeld gegen 19.45 Uhr seinen schwarzen BMW 318d in der Unteren Frauenstraße. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an ...

