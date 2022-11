PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 18.11.2022

Hofheim (ots)

Hattersheim-Okriftel - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum von Freitag, 18.11.2022, 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr, wurde in Okriftel, in der Rossertstraße, ein silberner VW Sharan, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Bad Soden - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 18.11.2022, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde in Bad Soden, in der Straße Am Honigbirnbaum, ein schwarzer VW Touran, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jede andere Polizeidienststelle.

Bad Soden - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Freitag, 18.11.2022, 19:00 Uhr bis 20:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in Bad Soden, in der Dachbergstraße, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Terrassentür und hebelten anschließend noch das Fenster zu einer Souterrainwohnung auf. Beide Wohnungen wurden durch die Täter betreten und durchsucht. Entwendet wurden Uhren im Wert von ca. 1000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kelkheim - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Freitag, 18.11.2022, 19:50 Uhr bis 21:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Kelkheim Fischbach, in der Lärchenstraße, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zunächst vergeblich an einer Terrassentür und öffneten anschließend gewaltsam die Terrassentür zum Souterrain. Das Haus wurden durch die Täter betreten und durchsucht. Entwendet wurde Schmuck in unbekanntem Wert. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hofheim-Marxheim- Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Freitag, 18.11.2022, 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Hofheim Marxheim, in der Frankfurter Straße, in die Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Das Haus wurden durch die Täter betreten und durchsucht. Entwendet wurde Schmuck, mehrere Dokumente und eine schwarze Umhängetasche. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 300.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

