POL-MTK: Rücknahme Vermisstenfahndung vom 18.11.22, 16:02 Uhr

Hofheim (ots)

Die aus einer Arztpraxis in Bad Soden am Taunus abgängige und vermisste 83-jährige Erika Reuter konnte nach kräfteintensiver Fahndung im Stadtgebiet Bad Soden am Taunus wohlbehalten aufgegriffen und im Anschluss ihren Angehörigen übergeben werden.

