POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Schule Alsfeld. Eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde in der Zeit von Freitagmittag (14.04.) bis Montagmorgen (17.04) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie weitere Türen einschlugen und beschädigten, bevor sie die Räumlichkeiten durchsuchten und im Bereich eines Kiosks einen Rollladen abrissen. ...

