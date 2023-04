Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Mercedes Sprinter

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben in der Nacht zu Montag, 17. April, einen Mercedes Sprinter an der Talstraße in Odenkirchen-Mitte gestohlen.

Nach Zeugenangaben stand das Mercedes Pritschenfahrzeug am Sonntag, 16. April, gegen 19 Uhr noch auf einem Parkplatz an der Talstraße. Als ein Mitarbeiter den Firmentransporter am Montagmorgen gegen 6 Uhr nutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte den Sprinter gestohlen hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell