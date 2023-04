POL-MG: Wohnungseinbrüche in den Stadtteilen Gladbach und Westend

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 13. April, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rheydter Straße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter auf bisher unbekannte Weise zwischen 10 Uhr und 14.15 Uhr Zugang zum Haus. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür in der ersten Etage und durchsuchten die ...

