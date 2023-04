POL-MG: Wohnungseinbruch im Stadtteil Westend

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 9. April, sind ein 81-jähriger Radfahrer und ein bisher unbekannter Radfahrer an der Stadtwaldstraße in Rheindahlen-Land in Streit geraten. Zuvor soll der Unbekannte den 81-Jährigen zu Fall gebracht haben. Als ein Zeuge zu schlichten versuchte, flüchtete der Radfahrer. Nach eigenen Angaben befuhr der 81-Jährige gegen 11.30 Uhr die Stadtwaldstraße in Richtung Mennratherstraße. ...

mehr