POL-MG: Geschäftseinbruch in Gladbach - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag, 11. April, um 18 Uhr in einer Supermarkt-Filiale an der Aachener Straße in Holt einen räuberischen Diebstahl begangen. Sie wollten mit mehreren gefüllten Einkaufstüten flüchten. Zwei Angestellte versuchten, sie daran zu hindern. Es kam zu einem Gerangel. Beide Täter flüchten unerkannt in Richtung Liverpooler Allee. Am Tatort blieb das Diebesgut aus ...

