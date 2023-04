Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall an der Gartenstraße | 83-jährige Frau schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Gartenstraße in Rheydt sind am Dienstag, 12. April, eine Frau schwer und zwei Männer leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren zwei Autofahrer (66, 59 Jahre) gegen 11.30 Uhr die Gartenstraße in Richtung Rheydt. Der 59-Jährige befand sich in einem Kia auf dem linken und der 66-Jährige mit einem Dacia auf dem rechten Fahrstreifen. Bei einem Fahrstreifenwechsel des 59-Jährigen kam es zu einer Kollision mit dem leicht versetzt vorausfahrenden 66-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte anschließend gegen drei am Seitenstreifen geparkte Fahrzeuge. Der 59-Jährige kollidierte ebenfalls mit den geparkten Fahrzeugen.

Durch den Unfall erlitten die 83-jährige Beifahrerin im Dacia schwere und die beiden Autofahrer leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte am Unfallort, flog ein Rettungshubschrauber die 83-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Rettungskräfte brachten die beiden Männer zur Behandlung und weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus.

An insgesamt fünf Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Für die Rettungs-und Bergungsarbeiten und für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei den betroffenen Bereich an der Gartenstraße. (jl)

