LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Einbruch in Campingplatz

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Einbruch in Campingplatz

Badra

In der Nacht vom Donnerstag dem 11.08.2022 zum Freitag dem 12.08.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Campingplatz "Seecamping Kelbra" an der Talsperre Kelbra im Ortsteil Badra. Die unbekannten Männer gelangten hierbei widerrechtlich in die dortigen Rezeptionsräume und entwendeten unter anderem Bargeld im vierstelligen Bereich und eine Vielzahl von Konzertkarten. Der Beuteschaden beträgt mehr als 10000 Euro, der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat zu diesem Sachverhalt umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Männer machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit am Stausee bzw. dem Campingplatz gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

