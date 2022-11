LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet - Warnhinweis

Nordhausen (ots) - Ein klärendes Gespräch unter Autofahrern gipfelte gestern in eine handfeste Auseinandersetzung. Am frühen Nachmittag trafen sich zwei Autofahrer in Nordhausen an einer roten Ampel. Jeder auf einer Fahrspur. Da es Augenblicke zuvor ein kritisches Fahrmanöver gab, sollte dies an der offenen Autoscheibe ausdiskutiert werden. Hierbei spuckte jedoch einer der Teilnehmer in das andere Fahrzeug und traf auch eine Person. Nun dauerte die weitere Unterhaltung ...

mehr