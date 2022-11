Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ampelgespräch eskaliert

Nordhausen (ots)

Ein klärendes Gespräch unter Autofahrern gipfelte gestern in eine handfeste Auseinandersetzung. Am frühen Nachmittag trafen sich zwei Autofahrer in Nordhausen an einer roten Ampel. Jeder auf einer Fahrspur. Da es Augenblicke zuvor ein kritisches Fahrmanöver gab, sollte dies an der offenen Autoscheibe ausdiskutiert werden. Hierbei spuckte jedoch einer der Teilnehmer in das andere Fahrzeug und traf auch eine Person. Nun dauerte die weitere Unterhaltung mehrere Grünphasen lang an. Die Fahrzeuge der Streitparteien blockierten sich gegenseitig und die Polizei wurde zur Klärung hinzugerufen. In diesem Zeitraum schlug der spuckende Beschuldigte dann gegen den Beifahrerspiegel des anderen Autos und beschädigte diesen. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Tatort geräumt und entsprechende Anzeigen aufgenommen.

