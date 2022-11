LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Bischofferode (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger kam es gestern Abend in Bischofferode. Eine 56-jährige Fußgängerin lief in der Siedlung Thomas- Müntzer über die Straße und wurde dort von einem Auto erfasst. Die schwerverletzte Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 52-jährigen Fahrers entstand Sachschaden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. ...

