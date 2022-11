LPI-NDH: Aufmerksame Polizeibeamte überführen Täter

Bornhagen (ots) - Den Zusammenstoß mit einem Auto, überlebte eine Kuh in der Ortslage Bornhagen nicht. Nachdem die Kuh in den frühen Morgenstunden ihre Umzäunung überwinden konnte, begab sich diese dann in den Bereich der Straße. Ein 66-jähriger Autofahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und stieß mit der Kuh zusammen. Durch den Aufprall verstarb das Tier noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des beteiligten Mercedes wurde bei dem Unfall nicht verletzt, am Auto ...

