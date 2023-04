Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Bonnebroich-Geneicken - zwei Fußgängerinnen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Bonnenbroicher Straße sind am Freitag, 14. April, zwei 68-jährige Fußgängerinnen schwer und ein 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr die Olefstraße in Richtung Gladbach. Am Ende der Straße bog er mit dem Fahrzeug in die Bonnenbroicher Straße ab. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer, der auf der Bonnenbroicher Straße in Richtung Dohler Straße unterwegs war. Dabei geriet der 26-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg und erfasste dort zwei 68-jährige Fußgängerinnen. Die beiden Frauen erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie nach der Erstversorgung zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den betroffenen Bereich der Bonnenbroicher Straße und stellte die beiden Unfallfahrzeuge sicher. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Neuss unterstützte die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell