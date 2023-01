Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: BAB A 81 Engen/Bietingen/Landkreis Konstanz) - Autos und Führerscheine nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt (28.01.2023)

BAB A 81 Engen/Bietingen/Landkreis Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um kurz nach 02.00 Uhr, ist es auf der Autobahn A 81 ab der Anschlussstelle Engen in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei hochmotorisierten Personenkraftwagen mit Schweizer Zulassung gekommen. Im Bereich der Anschlussstelle Engen wurde ein unbeteiligter 27-jähriger Fahrzeuglenker zunächst von einem der Beteiligten überholt. Anschließend verringerte dieser unvermittelt seine Geschwindigkeit. Um einen Unfall zu verhindern, musste der 27-Jährige auf die linke Fahrspur ausweichen. Im weiteren Verlauf wurde er von beiden Fahrzeugen überholt und genötigt seine Geschwindigkeit zu verringern. Anschließend lieferten sich die beiden Fahrzeuge mit Schweizer Zulassung mehrfach ein Beschleunigungsrennen mit sehr hohen gefahrenen Geschwindigkeiten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden beteiligten Fahrzeuge durch Kräfte des Polizeireviers Singen im Bereich Bietingen angetroffen und kontrolliert werden. Da sich im Laufe der Ermittlungen Anhaltspunkte für einen möglichen Fahrerwechsel ergaben, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sowohl die Führerscheine von den drei Fahrzeugführern im Alter von 18, 19 und 20 Jahren, als auch ihre Mobiltelefone und die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt. Weiterhin wurden Sicherheitsleistungen erhoben. Zeugen oder mögliche Geschädigte des Autorennens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 zu melden (AM).

