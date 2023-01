Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Kreis Rottweil) Polizei erwischt Autofahrer ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen (27.01.2023)

Schramberg (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen gegen 11 Uhr einen Autofahrer auf der Oberndorferstraße erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen VW Polo-Fahrers stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur keine Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch mit einem nichtzugelassenen Auto unterwegs war. Zwar befanden sich "OG"-Kennzeichen am Auto, die jedoch nicht für dieses Auto herausgegeben sind. Die Kennzeichen hatten Diebe erst vor wenigen Tagen in Offenburg von einem abgestellten Auto geklaut. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 32-Jährigen dauern an.

