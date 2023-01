Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Kreis Rottweil) Glasscheibe an Pfarramt beschädigt (24.01.2023)

Fluorn-Winzeln (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr in der Schulstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter schlugen am Pfarramt eine Scheibe der gläsernen Eingangstür ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.5000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 bei der Polizei in Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell