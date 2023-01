Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Kreis Rottweil) Schaufensterscheibe beschädigt (26.01.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Eine Schaufensterscheibe haben sich Vandalen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr für eine Sachbeschädigung ausgesucht. Unbekannte warfen in der Bahnhofstraße mit Steinwürfen eine Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes ein. Der Schaden an der Doppelglasscheibe beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell